Grizou et compagnie se sont entraînés sur la pelouse de la Puskas Arena — Darko Bandic/AP/SIPA

Samedi 19 juin,

Pour ceux qui suivent nos aventures, sachez que cette fois, notre avion a réussi à décoller et que oui, nous sommes enfin à Budapest, juste à temps pour voir les Bleus gagner leur deuxième match dans cet Euro 2021. Bon, attention quand même à ne pas trop sous-estimer les deux adversaires du jour. Oui, « les » : la Hongrie, qui, comme le rappelle Didier Deschamps, « a tenu en échec le Portugal pendant 84 minutes et avait même ouvert le score avant que le but soit refusé à juste titre pour une position de hors-jeu », et la chaleur étouffante de Budapest.

32 degrés au coup d’envoi

Car oui, il fait chaud, très chaud à Budapest. Le soleil scintille dans un ciel azur et vous crame le cuir en moins de deux. Pas de bol pour l’équipe de France, il va falloir jouer à 15h, à un moment où le thermomètre affichera 32 degrés à l’ombre. On n’ose même pas imaginer le ressenti. Dans ces moments là, une seule chose peut vous sauver, l’eau. Hugo Lloris l’a bien compris. « On fait attention à la nutrition, la préparation et l’hydratation. On espère qu’il y aura un water break. On a tous l’habitude de jouer à 15h en championnat, mais un peu moins par plus de 30 degrés. On essayera de faire abstraction ». Allez dire à vos corps de faire abstraction quand ils auront perdu tous leurs sels minéraux en cinq minutes d’échauffement. Bon courage les gars.

Coman trop juste pour la Hongrie ?

Les Bleus se sont familiarisés vendredi avec la pelouse de la Puskas Arena, où l’on est en droit de penser que les remplaçants auront cette fois leur mot à dire. Corentin Tolisso au milieu, Lucas Digne et Jules Koundé en défense ou Ousmane Dembélé en attaque se tiennent prêts pour gratter du temps de jeu… Pour Kingsley Coman​, autorisé à quitter momentanément le groupe jeudi pour assister à l’accouchement de sa compagne, cela paraît plus compliqué : le Bavarois n’était pas revenu à temps pour l’entraînement de veille de match.

Session d'affrontements devant les buts pour les Bleus en fin de séance d'entrainement ! ⚽🎯 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/S4qYUQaExS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 18, 2021

Le programme du jour

Il se passe quelque chose aujourd’hui ? Vraiment ? Blague à part, rendez-vous à 15h (et même un peu avant) sur nos antennes pour suivre le live d’Hongrie-France.