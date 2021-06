Espagne-Pologne Euro 2021 EN DIRECT : Morata lance l'Espagne... La Pologne dos au mur

20h38 : Côté polonais, l'ancien Girondin Paulo Sousa doit se passer bien sûr de deux de ses stars devant, le Marseillais Milik et le Berlinois Piatek, forfaits pour cet Euro-2021. L'ancien Remois et Parisien Krychowiak est quant à lui suspendu, il a pris un rouge contre la Slovaquie. Pour le reste, petit changement de compo tactique : ce sera un 3-4-2-1, avec les entrées de Puchasz et Moder au milieu, et de Swiderski en milieu offensif. Sans doute pour que le pauvre Lewandowski se sente un peu moins seul devant...