Avec la crise sanitaire, Manchester City a reçu le 8 mai 2021 Chelsea dans un stade vide. — Javier Garcia/BPI//SIPA

Le coronavirus a fait très mal aux finances des clubs de Premier League. Leurs revenus cumulés avant impôt ont baissé d’un milliard de livres (plus de 1,16 milliard d’euros) pour la saison 2019-2020, selon les chiffres du cabinet Deloitte.

« La baisse des revenus de la saison 2019-2020 est, sans surprise, due aux perturbations économiques et sociales mondiales causées par la pandémie de Covid-19 », explique Dan Jones, du cabinet d’audit Deloitte. Il s’agit du recul le plus important de l’histoire pour les 20 clubs de Premier League, dont les revenus globaux avant impôt ont baissé d’environ 13 %. Toutefois, même avec cette baisse record, les clubs du championnat de football le plus médiatisé en Europe ont réalisé un bénéfice cumulé de 4,5 milliards de livres (soit environ 5,2 milliards d’euros) pendant la saison 2019-2020.

L’impact financier va durer

L’absence des supporters, et donc des revenus commerciaux principaux comme la billetterie ou encore la vente de maillots, « le report des matchs et les rabais accordés aux diffuseurs ont eu un impact significatif sur les revenus que les clubs ont pu générer », affirme Dan Jones. Il estime en outre que « l’impact financier total de la pandémie sur la Premier League dépendra du moment où les supporters reviendront en nombre dans les stades et de la capacité des clubs à maintenir et à développer leurs relations commerciales, en particulier à un moment où de nombreux autres secteurs souffrent ».

Les comptes des clubs ne sont pas encore prêts de ne plus subir les conséquences du coronavirus. Pour Dan Jones, cette « saison Covid » « continuera en effet d’avoir un lourd impact sur les résultats financiers de la saison 2020-2021 lorsqu’ils seront disponibles ». L’absence de public, devrait, selon l’analyste, « se refléter davantage sur les résultats financiers de l’exercice 2020-2021 » qui s’est déroulé quasiment entièrement à huis clos, ou avec un nombre très réduit de spectateurs dans les stades.