Euro 2021 EN DIRECT : Italie-Turquie en ouverture, l'excitation qui monte, toutes les news...

9h08: Hazard met l'ambiance

Allez on commence avec des nouvelles de nos amis belges, et Hazard qui met une ambiance de folie (non) en laissant planer le doute sur une possible retraite internationale. « Je sais pas, on verra bien », a-t-il répondu à nos confrères de la RTBF. C'est tout vu mon Eden, déjà que t'es aux soins pour ta 3924e blessure de la saison...

Ah oui, et le Belge se voit déjà champion d'Europe. Meilleur moyen d'être rattrapé par le karma et se faire sortir aux tirs aux buts par la Macédoine du Nord en huitièmes ça.