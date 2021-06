Karim Benzema devrait pouvoir tenir sa place face à l'Allemagne, le 15 juin prochain — FRANCK FIFE / AFP

Pour ce premier numéro du podcast Zone Mixte, tout nouveau rendez-vous de la rédaction sports de 20 Minutes, nos deux spécialistes Julien Laloye et Aymeric Le Gall s’interrogent avant le début de l’Euro : l’équipe de France et ses fans ne sont-ils pas trop confiants à quelques jours du début de la compétition contre l’Allemagne ? Le come-back chez les Bleus de Benzema peut-il se retourner contre la sélection, trop vite présentée comme la meilleure du monde ? 2002 peut-il se reproduire en 2021 ?

Le concept de Zone Mixte ? Chaque semaine, la rédaction des sports de 20 Minutes partage le travail de ses journalistes sur la plus grosse actualité sportive du moment. Euro de foot, Tour de France, Jeux olympiques, Ligue 1, Ligue des champions, XV de France, tous nos envoyés spéciaux amèneront leur expertise, et surtout une bonne dose d’humour. Ça reste du sport, on se détend. Une émission audio proposée chaque vendredi à partir de 10 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).