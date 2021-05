FOOTBALL Villarreal a battu en finale Manchester United (1-1, 11-10 aux tirs au but). Le milieu français Etienne Capoue a été élu homme du match

Les joueurs de Villarreal avec la coupe de la Ligue Europa, à Gdansk le 26 mai 2021. — Kiko Huesca (es-ES)/EFE/SIPA

Pour cette finale de Ligue Europa, le suspense était au rendez-vous. Il aura en effet fallu attendre la fin d’une très longue séance de tirs au but pour assister au premier sacre dans la compétition de Villarreal. L’équipe a battu Manchester United (1-1, 11-10 aux tirs au but), mercredi soir à Gdansk en Pologne.

Avec cette victoire, Unai Emery rentre dans l’histoire de la C3. Il devient le premier entraîneur à remporter quatre fois ce trophée après le triplé réalisé avec Séville (2014, 2015, 2016). Autre personne marquante de la confrontation : Etienne Capoue. Le milieu français de Villarreal a été élu homme du match par un panel technique d’observateurs, en dépit d’un carton jaune récolté à la 54e minute.

Cavani relance les Red Devils

La première demi-heure du match a été assez largement dominée par les Anglais, face à un Villarreal très dense dans l’axe mais dont les transitions offensives étaient grippées. Ce n’est cependant pas une surprise que l’ouverture du score soit venue sur un coup de pied arrêté. Un marquage très lâche de l’arrière-garde anglaise, une course parfaite et une reprise tout en toucher de Gerard Moreno, juste hors d’atteinte de David De Gea, a donné l’avantage aux jaunes (1-0, 29e).

Si les débats se sont ensuite rééquilibrés jusqu’à la pause, l’ouverture du score n’a pas eu l’air de troubler les Red Devils qui sont repartis à l’assaut du but adverse. Et finalement sur un corner repoussé, mais repris par Rashford à l’entrée de la surface, le ballon détourné par un défenseur est revenu dans les pieds de Cavani qui n’a eu qu’à le pousser au fond (1-1, 55e). Le joueur de Manchester aura toutefois dû d’attendre de longues secondes que la VAR et l’arbitre français Clément Turpin confirment qu’il n’était pas hors-jeu pour laisser éclater sa joie. Ensuite, pas aidé par le choix de leur entraîneur d’attendre la première partie de la prolongation pour faire son premier changement, alors que Emery avait fait ses deux derniers à la 88e, United s’est épuisé dans une domination stérile en seconde période.

Pas de place directe en C1 pour Monaco

Lors de la prolongation, Villarreal semblait le plus à même de porter le coup fatal, mais entre deux équipes ayant fait cinq fois 0-0 sur leurs cinq confrontations précédentes, il était dit qu’il n’y aurait pas de vainqueur dans le jeu. Il a donc fallu aller aux tirs au but. Et cette séance a été particulièrement haletante : chaque tireur a réussi sa tentative, jusqu’à l’échec final du gardien David de Gea, 11e tireur mancunien.

Avec ce premier trophée majeur, le club espagnol s’offre une place en Ligue des champions. En apprenant la nouvelle, l’AS Monaco n’a pas dû applaudir. Le club de la principauté aurait pu en effet profiter d’une place directe en phase de poule de la C1 en cas de victoire de Manchester. Le 3e de Ligue 1 devra finalement passer par les barrages.