20h00: Plus particulièrement pour le titre, voilà à peu près les scenarios >>

- Lille champion s'il gagne, fait nul et que le PSG ne gagne pas, ou si tout le monde perd bien sûr.

- PSG champion s'il gagne et que Lille ne gagne pas, fait nul et que Lille et Monaco perdent

(-Je vous épargne Monaco, parce qu'avec la différence de buts il faudra un vrai miracle, on en reparlera si les événements l'imposent)