Théo Hernandez a encore frappé deux fois mercredi soir en Serie A avec le Milan AC sur la pelouse du Torino. — Nicolò Campo / Sipa USA / Sipa

Il a désormais autant marqué en Serie A cette saison qu’Alexis Sanchez ( Inter Milan) ou Edin Dzeko (AS Rome). Théo Hernandez a inscrit ses sixième et septième buts avec le Milan AC en championnat d’Italie mercredi soir lors de l’écrasant succès sur le terrain du Torino (0-7).

Plus globalement, l’arrière gauche de 23 ans enchaîne les bonnes performances avec les Rossoneri, troisièmes et bien partis pour disputer la Ligue des champions. Et l’ancien international français en jeunes ne cache pas son envie de rejoindre son frère Lucas chez les A. « J’attends un appel de l’équipe de France », a-t-il lâché après la démonstration turinoise au micro de Sky Sports Italia, quelques jours avant l’annonce de la liste pour l’Euro par Didier Deschamps, le 18 mai.

La jurisprudence Laporte

Il ne reste plus qu’à espérer qu’il ne poireaute pas aussi longtemps qu’Aymeric Laporte. Lequel a fini par opter pour l’Espagne où Théo, formé à l’Atlético Madrid, a passé d’ailleurs l’essentiel de sa jeune existence.