Le coach de l'AS Monaco Niko Kovac, le 7 mai 2021 — Mandoga Media/Sipa USA/SIPA

Juste avant son déplacement à Annecy pour disputer, jeudi soir, sa demi-finale de Coupe de France contre Rumilly-Vallières, l’AS Monaco s’est confinée dans une « bulle de performance » à Eze, un village des Alpes-Maritimes près de la Principauté.

Jusqu’à la fin de la saison, pour se protéger contre le Covid-19, « le groupe professionnel sera logé dans un lieu réservé pour l’occasion », un hôtel de cette commune limitrophe de La Turbie, où se situe le centre d’entraînement du club.

« Protéger au maximum tout le groupe »

Ces dernières semaines, Monaco a vu six joueurs de son effectif (Gelson Martins, Golovin, Matazo, Diatta, Matsima et Millot) touchés par le virus. Pendant cette période de dix jours, « durant laquelle on pourrait disputer quatre matchs », en comptant une éventuelle finale de Coupe, « il est donc important d’être tous ensemble et de protéger au maximum tout le groupe », a expliqué le coach Niko Kovac ce mercredi.

« C’est une décision collective, affirme le défenseur brésilien Caio Henrique. Il faut prendre le minimum de risque de contamination au Covid. Je l’ai déjà eu. Mais d’autres, non. »

Après sa demi-finale de Coupe jeudi soir, Monaco recevra Rennes dimanche soir (37e journée de Ligue 1), avant de disputer, en cas de qualification, la finale de la Coupe de France le 19 mai au stade de France. Le club se déplacera ensuite à Lens, le 23, pour la dernière journée de championnat. Les Monégasques, troisièmes de L1, sont à la lutte avec le PSG (2e) et Lyon (4e) pour aller en Ligue des champions.