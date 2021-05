Jean-Claude Suaudeau et le président Kita, samedi, à l'inauguration de la statue d'Henri Michel. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Place à l’épisode numéro 33 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent le succès (3-0) des Canaris, samedi, contre les Girondins de Bordeaux. La troisième victoire d’affilée pour un FCN, qui vient d’inscrire neuf buts en trois matchs. Pourquoi les hommes de Kombouaré se remettent à gagner et à marquer beaucoup de buts ?

Une belle série de succès qui permet aux Canaris (qui vont à Dijon dimanche) de regarder devant au classement. Le FCN (18e et barragiste) n’est plus qu’à une longueur de Lorient et Strasbourg et deux de Bordeaux. Les quatre journalistes font le point le calendrier et les dynamiques de chaque équipe. Une question a été posée au passage sur Twitter.

Enfin, il sera question de la fuite des sponsors, mais aussi de l’inauguration de la statue d’Henri Michel, samedi, avant le match Nantes-Bordeaux. A cette occasion, l’ancien entraîneur du FCN Jean-Claude Suaudeau s’est exprimé sur le club.

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).