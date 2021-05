Manchester City face au PSG lors de la demi finale retour de la Ligue des champions, le 4 mai 2021. — Paul ELLIS / AFP

Une belle réussite collective, malgré l’insistance du PSG à ne pas vouloir faire tout comme les autres. Grâce aux piètres performances de tous les autres clubs engagés sur la scène européenne, le foot français vient d’accomplir sa pire saison à l'indice UEFA depuis 2008, une performance qui mérite d’être saluée comme il se doit.

Ainsi, on félicitera Lille, l’OM, Rennes, Nice, et Reims, qui à eux tous ont obtenu moins de points (23,5) que le PSG (24). Un tir groupé de qualité qui permet au Portugal de se rapprocher tout doucement de notre cinquième place, à un peu plus de sept points (56,081 contre 48,549), alors que la Ligue 1 perdra en 2022 le bénéfice de son excellente saison 2016-2017​ qui l’avait vu marquer plus de 14 points. Et tout ça juste avant la réforme de la C1 qui donnera une place supplémentaire dans l’épreuve à la cinquième nation au classement UEFA. Chapeau bas tout le monde.