Les Grecs avaient ouvert le score au Vélodrome sur une superbe frappe de Cissé. — NICOLAS TUCAT / AFP

Mathieu Valbuena a beau aimé l’OM du fond de son cœur, l’attaquant de l’Olympiakos l’avait un peu mauvaise après la défaite de son équipe au Vélodrome suite à deux penaltys consécutifs sifflés contre l’Olympiakos, dont le deuxième plus que discutable.

« On se demande toujours comment on a perdu ce match, vu sa physionomie, a glissé l'ex-international français au micro de RMC Sport. On fait une première mi-temps cohérente, sans se créer énormément d’occasions mais en mettant ce but qui nous faisait du bien. Derrière, on a été solides, ils n’ont pratiquement eu aucune occasion. Et puis après en deuxième période, on perd sur des faits de jeu, sur un premier penalty puis un deuxième qui n’est, je pense, pas valable. »

🗣 "On se demande toujours comment on a perdu ce match."



📺 Mathieu Valbuena réagit à la défaite de l'Olympiacos contre l'OM au micro de RMC Sport. L'ancien Marseillais, qui découvre les images du 2e penalty en direct, est sceptique sur la décision de l'arbitre.#UCL #OMOLY pic.twitter.com/iJPoiOole0 — RMC Sport (@RMCsport) December 1, 2020

Le but superbe inscrit en première mi-temps permet toutefois à Valbuena et ses équipiers d'envisager la suite de manière plutôt tranquille​. A moins que l’OM n’obtienne quelque chose sur la pelouse de City, ce qui semble hautement improbable, l’Olympiakos est pratiquement assurée de disputer la Ligue Europa à la rentrée 2021.