OM-Olympiakos EN DIRECT: Les Marseillais peuvent (malgré tout) encore sauver les meubles... Le match en live dès 20h30

Il en suffira peut-être d'une seule. Pire équipe de la Ligue des champions avec quatre défaites en autant de matchs et aucun but marqué, l'OM a encore quelque chose à jouer, ce soir, face à l'Olympiakos. Une victoire par deux buts d'écart et les Marseillais passeraient devant leur adversaire du soir à la différence particulière, se mettant en bonne position pour arracher la Ligue Europa. Mais l'objectif olympien du soir est déjà de montrer qu'ils peuvent jouer au foot ailleurs qu'en Ligue 1. Le reste viendra de lui-même, si jamais il doit venir.

>> On se donne rendez-vous vers 20h30 pour suivre la rédemption marseillaise (ou pas)...