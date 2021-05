Direction la Roma pour José Mourinho. — haun Brooks / Action Plus / Shutter / Sipa

A vrai dire, on ne se faisait pas trop de souci pour lui. Deux semaines après s’être fait virer de Tottenham, José Mourinho a retrouvé du boulot. L'AS Rome a annoncé ce mardi que l’entraîneur portugais de 58 ans s’assiérait sur son banc la saison prochaine. Il remplacera son compatriote Paulo Fonseca, non reconduit, alors que la Roma n’occupe que la septième place de Serie A, et est quasiment éliminée de la Ligue Europa avant même sa demi-finale retour, jeudi contre Manchester United, après la raclée reçue à Old Trafford (6-2).

Onze ans après avoir quitté l’Inter Milan sur un détonnant triplé (Ligue des Champions, championnat et Coupe d’Italie), Mourinho va donc retrouver la Botte, après des passages au Real Madrid puis en Angleterre (Chelsea, Manchester United, Tottenham) marqués par un lent déclin de sa cote.

L’ancien « Special One » aux deux C1 (la première avec Porto en 2004) espère désormais retrouver le mojo du côté de la Ville éternelle.