Evan Fournier souffre toujours des effets du Coronavirus. — Brian Babineau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

L'arrière français de Boston, Evan Fournier, a déclaré dimanche soir qu'il avait l'impression d'avoir des symptômes similaires à ceux d'une commotion cérébrale depuis qu'il a contracté le Covid-19 début avril, affectant notamment sa vision.

«Je me suis senti très bizarre, pour être honnête. J'avais prévu d'arrêter d'en parler en pensant que cela m'aiderait, mais c'est comme si j'avais une commotion cérébrale. En ce moment, ça va un peu mieux, mais au début, les lumières vives me gênaient les yeux et ma vision était floue», a-t-il expliqué à la presse après la défaite des Celtics à domicile contre Portland (129-119). «Tout allait trop vite pour moi. C'est toujours le cas. Certaines choses vont mieux, mais parfois, j'ai vraiment du mal à me concentrer et mes yeux ont du mal à se focaliser sur une seule chose. Ma perception de la profondeur est vraiment mauvaise en ce moment. Mais j'ai vu une spécialiste et elle m'a donné quelques exercices et j'espère que ça va s'améliorer».

Fournier getting things started for the C's pic.twitter.com/vbyMRKP2SW — Boston Celtics (@celtics) May 2, 2021

Face aux Blazers, Fournier a néanmoins bien trouvé la mire en rentrant 8 de ses 10 tentatives (21 pts, 5 rbds, 3 passes), une de ses meilleures performances depuis son arrivée à Boston en mars.v «Les choses que je ressens affectent apparemment un tiers des personnes qui ont aussi contracté le Covid. Donc je ne suis pas un cas isolé. Certaines personnes ont perdu le goût ou l'odorat. Pour moi, c'est juste ma perception (visuelle)... C'est un autre sens», a poursuivi l'international Français.

«Mais ça va s'améliorer. C'est déjà un peu mieux là. Mais je vais continuer à travailler. Je ne peux pas faire l'impasse sur les matches ou les entraînements parce que je ne me sens pas bien mentalement. Si mon corps est opérationnel, je dois être disponible», a-t-il conclu. Sa présence et ses points sont d'autant mieux souhaités chez les Celtics qu'ils pourraient avoir perdu pour une longue durée Jaylen Brown, sorti blessé sans pouvoir s'appuyer sur sa jambe droite après une collision avec Jayson Tatum, lui aussi touché sur l'action. Boston occupe la 7e place à l'Est, synonyme de barragiste.