Le collège Georges Charpak à Goussainville (illustration). — Vincent Wartner

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est le grand jour pour les lycéens et les collégiens. Une semaine après la rentrée des écoliers, ils vont commencer à retrouver eux aussi leurs salles de classe lundi. Après deux semaines d’enseignement à distance, entrecoupées de deux semaines de congés, les lycéens font leur rentrée en demi-jauge, avec une alternance de classes en présentiel et distanciel. Pour les collèges, la reprise s’effectue en présentiel, sauf pour les élèves de 4e et 3e des quinze départements les plus touchés par le Covid-19, également contraints à la demi-jauge. C’est aussi aujourd’hui que commence la fin des restrictions de déplacements, première étape dans le déconfinement progressif du pays engagé par le gouvernement.

Nordahl Lelandais va se présenter ce lundi devant la cour d’assises de Chambéry, une première pour lui. Quatre ans après les faits, l’ancien militaire devrait s’installer à partir de 10 heures dans le box des accusés pour répondre pendant une dizaine de jours du meurtre d’Arthur Noyer. La comparution de Nordahl Lelandais, célèbre pour sa mise en cause dans l’affaire Maëlys, devrait polariser l’attention des médias et du grand public. La dérive meurtrière d’un homme a priori sans histoires ne cesse en effet de dérouter et d’intriguer.

Monaco et Lyon ont assuré dimanche le show dans l’affiche de cette 35e journée de Ligue 1. Les hommes de Rudi Garcia l’ont emporté (2-3) et ont relancé la course à la Ligue des champions. Mais, pour le club de la Principauté cette défaite est amère. Avec elle, c’est le titre qui s’envole sûrement. Avec 71 points, les hommes de Niko Kovac sont désormais à cinq points de Lille, le leadeur du championnat, et quatre du PSG.