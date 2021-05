L’entraîneur de l'Ajax, Erik Ten Hag, présentant avec ses joueurs le trophée du champion des Pays-Bas, à Amsterdam le 2 mai 2021. — Peter Dejong/AP/SIPA

Si en Ligue des champions l’Ajax d’Amsterdam n’a pas brillé cette saison, dans son championnat il continue de tenir son rang de légende du football. Le club a ainsi décroché le 35e titre de champion des Pays-Bas de son histoire après sa victoire 4 à 0 face au FC Emmen, dimanche. En C1 par contre, la formation néerlandaise n’avait pu s’extirper de la phase des poules, un an et demi après avoir atteint les demi-finales de la compétition. Petite consolation, au printemps, le club a atteint les quarts de finale de la ligue Europa.

En championnat, alors qu’il reste trois rencontres à disputer, les hommes d’Erik Ten Hag disposent avec 79 points d’un avantage de 14 unités sur leur dauphin, le PSV Eindhoven (65). Alors que les compteurs ne sont pas clos, l’Ajax a inscrit 89 buts pour seulement 21 concédés. Surtout, le club réalise le doublé, après avoir dominé Vitesse Arnhem (2-1) en finale de la Coupe il y a deux semaines. C’est un vingtième succès pour l’Ajax dans cette compétition.

Objectif : décrocher un titre européen

L’Ajax a donc su lever les incertitudes du début du championnat. « Nous avons dû reconstruire une équipe après l’exode de plusieurs de nos cadres (de Jong à Barcelone, de Ligt à la Juve, ndlr) à l’été 2019. C’est chose faite. Nous pourrons aborder les prochaines saisons avec de légitimes ambitions en Coupe d’Europe », a commenté le président du club, Edwin van der Sar, dimanche matin en prélude au match face à Emmen.

« Il y a dix ans, nous avions eu pour objectif de refaire du club un cercle qui compte parmi le gratin du foot européen. Je crois pouvoir dire que nous avons tenu parole », a-t-il poursuivi. Pour Edwin van der Sar, qui fut l’ancien gardien emblématique des Pays-Bas, « le prochain objectif est de décrocher un titre continental et de faire de l’Ajax une marque mondiale. Nous travaillons dur pour cela, non seulement au niveau sportif mais aussi sur les réseaux sociaux et en termes de marketing ».