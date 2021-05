VANDALISME Paris, deuxième de Ligue 1, et Lens, cinquième, ont rendez-vous ce samedi au Parc des Princes

Lens réussit une saison de folie en Ligue 1. — Laurent Sanson / Sipa

Mauvaise surprise pour les joueurs lensois ce samedi matin au réveil, quelques heures avant d’affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. L’autocar du club a été tagué avec de la peinture jaune, devant l’hôtel de Boulogne-Billancourt où ils ont passé la nuit.

Le bus du RC Lens a été tagué cette nuit 😡😡 #PSGRCL



📸 Arnaud Desmaretz pic.twitter.com/H1dxai3a4x — La beauté du RC Lens (@lbpubliclensois) May 1, 2021

Sur les photos partagées sur les réseaux sociaux par la page de fans « La beauté du public lensois », on distingue quelques messages : « Paris SG fans », « Ultras Paris », « Fck Lens » et un « Consenguin [sic] de merde » à pleurer.

Le club sang et or n’avait pas officiellement réagi samedi en fin de matinée, sans doute davantage concentré sur ce match de haut de tableau de Ligue 1, entre le deuxième et le cinquième.