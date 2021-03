Meissa Ba et les joueurs du Red Star ont fait tomber le 5e de L1 en coupe de France. — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

La réunification des clubs professionnels et amateurs en 16es de finale de Coupe de France a été fatale samedi à Lens, surpris 3-2 par le Red Star (National), mais pas à Montpellier qui a peiné contre Alès (2-1), formation de 5e division.

Les Sang et Or, étonnants cinquièmes de Ligue 1, ont mordu la poussière au stade Bauer de Saint-Ouen où le Red Star, club populaire de la banlieue nord de Paris, a marqué le but de la délivrance à la 91e minute par le remplaçant Alan Dzabana.

Doucouré avait pourtant inscrit un but superbe

Chez elle, l’équipe de Seine-Saint-Denis a offert une résistance de chaque instant, bien aidée en seconde période par l’arrivée inopinée d’une trentaine de fidèles supporters rebelles, formant un mini-kop avec chants, écharpes aux couleurs du club et respect des gestes barrière… jusqu’au but vainqueur.

Le huis clos a craqué et Lens aussi. Les Lensois, surpris par l’ouverture précoce du score (21e), pensaient avoir réparé leur erreur initiale grâce à Facundo Medina (29e) et Cheick Doucouré (49e), déjà buteur au tour suivant contre Nantes. Mais les Franciliens ont égalisé à dix minutes du terme (83e) avant de s’imposer sur le gong par un joueur entré en jeu un quart d’heure plus tôt.