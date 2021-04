Navas à la parade lors de PSG-Barça en Ligue des champions. — FRANCK FIFE / AFP

« Le plus grand gardien du monde ». Au moment d'annoncer la prolongation de Keylor Navas pour une saison supplémentaire (Le Costaricien est désormais lié au PSG jusqu'en 2024), Nasser Al-Khelaïfi n'a pas économisé ses louanges : « Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas (34 ans). Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir ».

Recruté à l'été 2019 pour enfin mettre fin à la valse des gardiens moyens dans la cage parisienne (Sirigu, Areola, Trapp), Navas, triple vainqueur de la ligue des champions avec le Real Madrid, a largement répondu aux attentes. Pour ne parler que de cette saison, San Keylor a grandement soulagé une équipe en énorme difficulté contre le Barça au retour en stoppant le penalty de Messi, avant de dégoûter le Bayern Munich à lui tout seul en quarts de finale aller en Allemagne. On compte sur lui pour faire aussi bien contre City dès mercredi.