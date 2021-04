Le défenseur français de Manchester City Aymeric Laporte a marqué le seul but de la finale de la Coupe de la Ligue. — Alastair Grant / AP / Sipa

Un but de la tête du Français Aymeric Laporte a offert à Manchester City sa huitième Coupe de la Ligue et la quatrième consécutive, en battant un Tottenham très frileux (1-0), dimanche à Wembley. Pendant 82 minutes, les Spurs ont fait le dos rond, devant les 8.000 spectateurs admis dans l’enceinte, et c’est finalement le défenseur central qui a offert aux Citizens leur premier trophée de la saison, à trois jours d’une demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Ce succès leur permet d’égaler deux records de Liverpool, le nombre de succès consécutifs (4) mais aussi le nombre de victoires totales dans cette compétition (8). Huit jours après avoir été battu par Chelsea (1-0) en demi-finale de la Coupe d’Angleterre, une défaite qui avait brisé leurs rêves de quadruplé cette saison, City a chassé sa déception avec une victoire qui ne souffre d’aucune discussion.

De Bruyne de retour

« On a joué avec énormément de caractère dès la première minute pour gagner ce match, on s’est créé beaucoup d’occasions », s’est félicité Pep Guardiola qui devient le premier coach à remporter quatre finales de suite, les Reds ayant gagné leurs quatre trophées entre 1981 et 1984 sous les ordres de Bob Paisley et Joe Fagan.

Si les titularisations de Zack Steffen dans les buts, en vertu de la rotation habituelle pour les coupes, voire celle de Laporte en défense centrale, pouvaient passer pour des concessions au rythme infernal des matchs, Kevin de Bruyne, de retour de blessure, était bien présent. Les attaquants Sergio Agüero et Gabriel Jesus sont restés sur le banc.

Lloris longtemps décisif

Globalement dominée, la nouvelle équipe de Ryan Mason, le jeune entraîneur (29 ans) qui avait remplacé José Mourinho six jours, a pu compter sur Hugo Lloris, qui a longtemps repoussé l’échéance. Avant de céder sur une tête de son compatriote, qui aurait pu être expulsé en première période pour deux fautes d’antijeu flagrantes dont une seule lui a valu un carton jaune.

Avec seulement six points à prendre en championnat pour être assurés du titre, à cinq journées de la fin, City peut désormais entièrement se concentrer sur son plus grand défi : arracher enfin la C1, même s’il faudra d’abord pour cela écarter un PSG lui aussi à la recherche d’une première consécration continentale.