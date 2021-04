La joueuse du PSG, Rene Paredes, aux prises avec Kheira Hamraoui — STEFANO RELLANDINI / AFP

Au Camp des Loges,

En dehors du terrain, le soutien de Mauricio Pochettino et les présences de Presnel Kimpembe et Roxana Maracineanu – qui n’a pas pu s’empêcher de comparer filles et garçons au micro de beIN à la mi-temps. Sur la pelouse, un niveau de jeu à la hauteur des attentes. Tout indiquait que le PSG​ disputait dimanche après-midi une demi-finale de Ligue des champions contre une des meilleures équipes au monde. Sauf l’endroit.

Car Perle Morroni a beau remercier l’institution PSG après le match pour son soutien indéfectible, elle en oublie peut-être un peu trop vite que celle-ci a privé l’équipe féminine d’une demie de C1 au Parc des Princes pour laisser la pelouse au repos en marge de celle des garçons contre Manchester City. Le message envoyé est terrible, surtout pour un club qui se félicite d’accorder une importance majeure à sa section féminine.

Mauvaise foi espagnole

Il a donc fallu se rabattre sur le Camp des Loges, monter des échafaudages pour les caméras des diffuseurs et improviser une tribune presse où journalistes et staff cohabitaient dans une joyeuse ambiance de Coupe de France. Avec option arrosage automatique dans la gueule avant le coup d’envoi et pendant la mi-temps. A part ça, tout va bien, un supporter essaye de gratter l’amitié avec nous pour essayer de rentrer, il fait beau, quoi que, le vent souffle parfois un peu trop fort. Les Parisiennes pressent dès le coup d’envoi, Lawrence fait mal aux défenseuses catalanes mais c’est bien l’arrière-garde parisienne qui se fait enrhumer la première. Hermoso profite d’un marquage laxiste et de la générosité d’Endler – au demeurant héroïque le reste du temps – pour ouvrir le score de la tête.

En tribune, le camp Barça exulte. Avec eux, le volume est toujours à fond. But ? Ça gueule. Petite faute ? Ça gueule. Grosse faute ? Ça gueule. Pas penalty ? Ça gueule. Notons d’ailleurs que le compteur de pénos non sifflés par l’arbitre n’est pas le même chez nous qu’outre Pyrénées et que, bizarrement, le clan espagnol s’est montré particulièrement peu bavard quand Lawrence se faisait découper à l’entrée de la surface après un slalom à la Clément Noël dans la défense du Barça. Lluís Cortes, entraîneur des Blaugranas : « les deux penaltys, je les ai vus comme vous. » En tribunes, ils en comptaient même trois. On peut presque parler d’apparitions.

Pas un mauvais résultat

L’attitude est d’autant plus agaçante que Barcelone quitte les Yvelines avec un résultat favorable après avoir dominé les débats (notamment en fin de match) comme ne manque pas de le rappeler Cortes. « On a la sensation qu’on aurait pu marquer plus. Mais Paris aussi a eu deux ou trois occasions nettes donc c’est difficile de dire quel aurait été le résultat le plus juste. » Olivier Echouafni n’en dira pas moins en conférence de presse au moment d’évoquer le « manque d’efficacité » de son équipe après la rencontre. Car si Endler a souvent sauvé les siennes avec du Keylor Navas dans le texte, Katoto a eu l’extrême gentillesse de louper deux fois le 2-1 en 90 secondes chrono. D’abord à la 42e (poteau), puis à la 43e (en manquant de peu le cadre).

« Ça fait partie des choses à corriger avant le retour », insiste Echouafni. Ca, et la qualité du bloc en position défensive. Mais l’entraîneur du Paris Saint-Germain sait aussi saluer l’abnégation d’un groupe capable de résister au flot d’offensives malgré les jambes qui pèsent trois tonnes sous le coup de l’enchaînement de matchs de haut vol. Il y a huit jours à peine, ses joueuses éliminaient l’OL. « Forcément, ça laisse des traces. Mais c’est pas du tout un mauvais résultat. C’est peut-être mieux qu’à l’aller contre Lyon (0-1). » Les Parisiennes, qui espèrent récupérer Kadidiatou Diani pour le retour, n’ont qu’une semaine devant elles avant de repartir au front. Ah, et avant de finir, il semblerait que la pelouse du Camp Nou soit elle aussi très fragile puisque le match se jouera au stade Johan Cruyff. Décidément…