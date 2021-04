Alexandre Lacazette, double buteur et capitaine d'Arsenal jeudi soir sur la pelouse du Slavia Prague. — Gabriel Kuchta / BPI / Sipa

Mikel Arteta peut souffler, au moins pour quelque temps. Arsenal disputera les demi-finales de la Ligue Europa, et l’entraîneur espagnol, très discuté, a gagné un répit. Jeudi soir, après le piètre nul du match aller (1-1) à domicile, les Gunners sont allés pulvériser le Slavia Prague (0-4) en République Tchèque, avec surtout une première mi-temps de très haut niveau, et deux buts d’Alexandre Lacazette.

Lacazette bientôt sur le toit de l'Europe ?



Auteur d'un doublé contre le Slavia Prague, l'attaquant d'Arsenal en est désormais à 18 buts en Ligue Europa🎯



Seuls Radamel Falcao (20) et Kevin Gameiro (19) le devancent dans l'histoire de la compétition🔥 pic.twitter.com/mjvdHhfGu7 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 16, 2021

L’international français a d’abord marqué sur penalty (21e) lors d’une période un peu folle de six minutes au cours de laquelle son équipe a frappé trois fois avec les contributions de Nicolas Pépé (18e) et Bukayo Sako (24e). L’ancien Lyonnais, qui fêtera ses 30 ans le 28 mai, s’est offert un doublé au terme d’une action collective de toute beauté : il a marqué en force après avoir éliminé deux défenseurs d’une roulette astucieuse (77e).

Arsenal, largement distancé en championnat pour les places européennes, a fait un pas de plus dans sa quête d’un trophée en Ligue Europa, synonyme de qualification directe à la prochaine C1. Il faudra d’abord dominer en demi-finales les Espagnols de Villarreal, tombeurs des Croates du Dinamo Zagreb. L’autre demie opposera Manchester United et l’AS Rome, qui ont respectivement éliminé les Andalous de Grenade et l’Ajax Amsterdam.