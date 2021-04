Mauricio Pochettino ne veut pas voir Kylian Mbappé sous d'autres couleurs que celles du PSG. — J.E.E / Sipa

C’est une évidence, mais ça va toujours mieux en le disant. Invité d’El Larguero, émission phare de la radio espagnole Cadena Ser, Mauricio Pochettino a martelé son ambition de conserver Kylian Mbappé et Neymar. « L’objectif de Paris est de garder ses meilleurs joueurs et d’avoir les éléments pour gagner quelque chose d’important, comme la Ligue des champions, a indiqué l’entraîneur argentin du PSG. Le club fait tout son possible pour garder Neymar et Mbappé. »

« Poche » a bien sûr tressé des louanges à ses deux vedettes, très courtisées alors que leur contrat expire en juin 2022. Au sujet du Français, toujours reluqué avec gourmandise par le Real Madrid, il a notamment lâché : « Mbappé et moi avons de très bonnes relations. Aujourd’hui, je suis très optimiste et je me battrai de toutes mes forces pour qu’il reste. »

Guardiola, « le meilleur du monde »

Au passage, l’ancien technicien de Tottenham a prêté allégeance à Pep Guardiola, ex-rival en Premier League et futur adversaire en demi-finale de Ligue des champions aux commandes de Manchester City : « J’aime affronter Pep parce que pour moi, c’est le meilleur du monde, et jouer contre lui te fait progresser comme entraîneur. »