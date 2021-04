Bonsoir à toutes et tous… Oubliez The Voice et Taratata ! Car Montpellier et Marseille se retrouvent ce samedi soir à la Mosson avec en point de mire la cinquième place de Ligue 1, actuellement squattée par Lens. Si l'OM s’impose, il doublera les Sang et Or et prendra place dans le quinté de tête. Si c’est la bande à Hilton qui gagne, l'équipe héraultaise reviendra à hauteur de Flo Thauvin et de ses collègues.

» Parce que viser la lune, ça ne leur fait pas peur, on se retrouve dès 20h30 !