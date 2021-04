TENNIS Le tournoi parisien va empiéter sur la saison sur gazon et ça ne plaît pas à tout le monde

Alizé Cornet lors du dernier Roland-Garros, le 1er octobre 2020. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Cette fois, pas de report à l’automne comme en 2020, mais quand même un décalage d’une semaine : l’édition 2021 de Roland-Garros, initialement programmée du 23 mai au 6 juin, s’ouvrira une semaine plus tard que prévu. Le Grand Chelem parisien se déroulera du 30 mai au 13 juin, a annoncé jeudi matin la Fédération française de tennis dans un communiqué.

Un ajustement qui pourrait permettre d’y accueillir un nombre plus important de spectateurs, dans l’hypothèse où les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 seraient assouplies d’ici là. Le ministère des Sports avait indiqué mardi que des discussions étaient « en cours », à la fois sur « un décalage de quelques jours » et « sur les modalités (relatives) notamment à l’accueil du public ». «Que ce soit pour les fans, les joueurs mais aussi pour l’ambiance, la présence du public est essentielle au tournoi», a rappelé le nouveau président de la FFT, Gilles Moretton.

Cornet se lâche

Il y a une semaine, ce dernier avait expliqué à l’AFP étudier « la palette presque totale » des options pour l’édition à venir, à deux exceptions près. « Je n’ose pas imaginer » l’annulation pure et simple, ni « une jauge à 100 % », avait-il déclaré. En 2020, en pleine première vague de coronavirus, la FFT, alors pilotée par Bernard Giudicelli, avait décidé à la surprise générale de reporter Roland-Garros de la fin du printemps au début de l’automne. Une migration inédite, qui n’avait toutefois pas empêché Rafael Nadal de triompher pour la treizième fois sur la terre battue parisienne.

Avec ce léger décalage, Roland va empiéter sur le lancement de la saison sur gazon, prévu le 7 juin avec les tournois de Stuttgart (Allemagne), s’Hertogenbosch (Pays-Bas) et Nottingham (Grande-Bretagne). Cela a provoqué la colère d’Alizé Cornet, interrogée mercredi après son 2e tour victorieux à Charleston. « C’est une décision assez égoïste, a jugé la Française au micro de Tennis Channel. Le calendrier va en souffrir. Je comprends que ce ne sont pas des temps faciles pour le tournoi, mais on doit penser aux joueurs et au calendrier, notamment tous les tournois impliqués. »

Le Conseil des Grands Chelems valide

La 57e joueuse mondiale s’est ensuite lâchée contre la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu. « Ça reste entre nous, mais notre ministre des Sports est une calamité. Je n’ai rien contre elle, mais elle ne prend que des mauvaises décisions. C’est comme si elle s’en moquait… » Alors, en disant ça à la télé, ça va être compliqué, Alizé.

Quoi qu’il en soit, le directeur général du Grand Slam Board, Ugo Valensi, a validé cette décision. « Après consultations, le Conseil des Grands Chelems apporte son soutien total à la FFT dans sa décision de reporter Roland-Garros d’une semaine afin d’augmenter ses chances d’organiser le tournoi dans de bonnes conditions », a-t-il déclaré dans le communiqué.