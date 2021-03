TENNIS L'Argentin n'a plus joué depuis bientôt deux ans maintenant

Juan Martin Del Potro lors de son dernier tournoi, au Queens, en juin 2019. — Elena Leoni/IPS/REX/SIPA

Juan Martin Del Potro s’en sortira-t-il un jour avec ses problèmes physiques ? A 32 ans, l’Argentin a annoncé lundi qu’il allait subir à Chicago une quatrième intervention chirurgicale au genou droit, dans l’espoir, tout de même, de participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’ex-numéro 3 mondial, vainqueur de 22 tournois ATP dont l’US Open en 2009, lauréat de la Coupe Davis avec l’Argentine en 2016 et deux fois médaillé olympique (bronze en 2012, argent en 2016), n’a plus joué depuis juin 2019 et sa blessure lors du tournoi londonien du Queen’s.

« Je n’arrêterai pas d’essayer »

Del Potro a expliqué sur son compte Instagram avoir « essayé beaucoup de traitements conservateurs et alternatifs. Ils n’ont pas donné de bons résultats, et avec lui [le docteur Jorge Chahla] nous croyons que la meilleure option est la chirurgie. Car il sait mon désir de reprendre le jeu et d’être aux Jeux olympiques » (23 juillet-8 août).

Il s’agira de la quatrième opération pour son genou, en plus de quatre interventions chirurgicales au poignet. « Je n’arrêterai pas d’essayer » de revenir en forme, a-t-il promis. Ça, on ne peut pas en douter.