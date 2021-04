Alban Lafont. — NICOLAS TUCAT / AFP

Place à l’épisode numéro 29 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent la dernière ligne droite des Canaris après la défaite (1-2) de dimanche contre Nice à la Beaujoire. Quelles sont les raisons de croire au maintien en Ligue 1 du FC Nantes et celles qui incitent à ne plus y croire ? Un sondage a été posté sur Twitter sur ce sujet.

RDV mardi 17h ! #SONDAGE @JMBoudard @SimonReungoat @dphelippeau @pabard Toujours 1 point d’écart entre Nîmes (18e, barragiste) et Nantes (19e, relégable) : croyez-vous encore au maintien du @FCNantes en Ligue 1 ? (Dites nous pourquoi [ou pas] dans les commentaires...) — Sans Contrôle (@PodcastNantes) April 4, 2021

Deuxième thème : l’avenir d’Alban Lafont. Le gardien de but nantais a fait savoir au FCN par l’intermédiaire de ses agents qu’il ne souhaitait pas poursuivre son aventure à Nantes. Le portier, prêté par la Fiorentina, est-il assez décisif cette saison ?

Enfin, il sera question du départ dans les semaines à venir (en cas de relégation en L2) de Synergie, sponsor historique du FCN. Daniel Augereau, son PDG, l’a annoncé en fin de semaine dernière dans Ouest-France.

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).