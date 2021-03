Yo les footix, comme on se retrouve. Un jour après le décevant match nul de l’équipe de France A contre l’Ukraine, on est prêt à se consoler avec nos espoirs dont la phase de l’Euro vient de commencer. On rappelle que le calendrier de la compétition est réaménagé en raison du contexte et qu’elle sera scindée en deux parties. Mais pour avoir le droit d’y participer, vous connaissez la règle, il faut finir au pire à la 2e place de sa poule. Celle des Bleuets est composée du Danemark, donc, mais aussi de la Russie et de l’Islande. Rien d’insurmontable sur le papier, mais nos U21 ont tellement l’habitude de nous décevoir dans cette compétition qu’on se gardera bien d’être trop optimistes.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le début du live