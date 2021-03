Le joueur des Lakers, LeBron James, à terre après s’être fait une entorse à la cheville droite, lors du match perdu contre Atlanta, le 20 mars 2021 à Los Angeles. — Marcio Jose Sanchez/AP/SIPA

C’est un coup très dur pour les Lakers. Non seulement l’équipe a perdu samedi à Los Angeles contre Atlanta (99-94), mais surtout, durant le match, LeBron James s’est fait une sévère entorse à la cheville droite.

Seule bonne nouvelle : la radio passée après le match, que James n’a pu finir, n’a révélé aucun dommage osseux. Reste maintenant à attendre le résultat de l’IRM. Selon ESPN et le site The Athletic, très bien renseignés et citant des sources au sein du club, « LBJ » s’est fait une entorse du haut de la cheville et son indisponibilité est indéterminée.

« Je reviendrai bientôt comme si je n’étais jamais parti »

Aucun détail n’a filtré sur la question cruciale de l’état du ligament affecté, qui semble devoir être celui entre le tibia et le péroné. Selon la sévérité de ce type de blessure, les indisponibilités peuvent aller de quelques semaines à plusieurs mois. Les Lakers n’avaient de leur côté toujours pas communiqué sur l’état physique du « King », qui a tout de même pris la peine d’exprimer son émotion sur Twitter : « rien ne me met plus en colère et ne m’attriste plus que de ne pas être disponible pour mes coéquipiers ! Je suis blessé à l’intérieur et à l’extérieur en ce moment. Le chemin de la guérison commence maintenant. Je reviendrai bientôt comme si je n’étais jamais parti ».

Quelques heures plus tôt, c’est un cri de douleur, qui a déchiré le silence du Staples Center au début du 2e quart-temps. A la lutte pour un ballon, LeBron James est entré en collision avec Solomon Hill, qui, dans sa chute, a d’abord fait légèrement plier son genou droit, puis provoqué une torsion bien plus accentuée de la cheville vers l’extérieur. « Je ne l’ai jamais entendu crier comme ça, jamais. Ça a dû lui faire mal, c’est sûr », a réagi son coéquipier Kyle Kuzma après-coup. Immédiatement, James a en effet saisi sa jambe droite, se tordant de douleur et rampant hors des limites du parquet. Quelques secondes plus tard, il s’est finalement relevé et a regagné son banc péniblement.

Un panier post-blessure

A la surprise générale, l’ailier de 36 ans a aussitôt repris le jeu et a même inscrit un panier à trois points, après lequel il s’est réceptionné sur la seule jambe gauche. Mais il n’a pu continuer la partie, contraint de finalement regagner le vestiaire, en boitant, une chaise volant au passage sur son trajet, victime de sa frustration. En 11 minutes, il avait eu le temps de réussir 10 points et 4 passes.

Les Lakers, désormais 3e de la conférence Ouest, doivent déjà composer sans l’autre star, Anthony Davis, qui soigne depuis plus d’un mois une inflammation du tendon d’Achille droit et l’élongation au mollet qu’elle a causée. Sans ses deux leaders, L.A. n’est évidemment pas la même équipe. Le prochain match qui attend les Californiens a lieu ce dimanche sur le parquet de Phoenix, qui vient de justement lui chiper la 2e place au classement.