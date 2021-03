Equipe de France EN DIRECT : Ousmane Dembélé de retour avec les Bleus... Suivez la conférence de DD avec nous

14h10 : Les garanties sur la tenue de l'Euro. «Je n'ai pas d'inquiétude. On était en séminaire avec tout le staff la semaien dernière pour planifier la préparation et les matchs que l'on connaît le 15 juin en Allemagne. S'il doit y avoir des modifications on s'adaptera mais aujourd'hui le schéma initial prévu est censé être maintenu. Mais les réponses définitives viendront de l'UEFA courant avril. Je ne pense pas qu'eux non plus aient des garanties ou des réponses définitives.»