Il arrive parfois qu’on ne voie pas le même match que les joueurs ou les entraîneurs. Parce qu’on fait dix mille trucs en même temps (la bonne excuse) et aussi parce qu’on n’y connaît rien au foot, le plus souvent. Concernant PSG-Lille, on était à peu près sûr d’avoir identifié le scénario : une équipe nordiste assez sûre de son fait mais plombée par deux erreurs de gamin derrière et le manque de baraka de Burak devant. Il s’avère que Christophe Galtier, un homme qu’on estime par-dessus tout, a porté un regard beaucoup plus critique que nous sur son équipe, notamment ses 45 premières minutes.

« Le score peut paraître sévère, mais on ne peut pas rivaliser avec Paris si on ne joue qu’une mi-temps. Notre première mi-temps est timorée, je crois qu’on les a un peu trop regardés jouer. Ce manque d’agressivité sur le porteur du ballon ce n’était pas notre football, ni notre plan de jeu. Est-ce que c’est lié au fait que le PSG vous fait beaucoup courir quand il est frais ? On n’a pas fait un match de coupe, il en manque beaucoup trop sur la totalité du match. Il y a 45 minutes où on doit être à un autre niveau dans le caractère de l’équipe ».

Pan sur le bec. Pourtant, contrairement aux craintes soulevées ici et là, l’entraîneur nordiste n’avait pas fait l’impasse sur le rendez-vous lillois. Beaucoup d’habitués dans son onze de départ, et le retour de Burak Yilmaz, sur le flanc depuis des semaines. C’était le jour et la nuit avec David, ou plutôt la nuit et le jour quand ce dernier l’a remplacé à la mi-temps et sans doute a-t-il manqué « un match, un match et demi » dans les jambes du Turc pour « jouer autrement » ce duel en or dès l’entame face à Navas. Mais voilà, le Losc ne peut pas faire tourner dans les mêmes proportions que le PSG sans perdre au moins un peu en qualité d’ensemble.

Des billes pour faire mieux le 3 avril

Ainsi, le pauvre Djalo a particulièrement pénalisé les copains en manquant son intervention sur ce centre fuyant de Di Maria, même si Maignan n’était pas tout blanc non plus sur le coup. Le défenseur portugais aurait aussi pu causer un autre penalty sur une main un peu trop baladeuse après un rush de Kean, avant de sombrer sur la dernière accélération de Mbappé. Ce qu’il y a de rassurant, quand même ? Djalo retournera sur le banc dans trois semaines, pour le seul PSG-Lille qui compte vraiment. Celui du 3 avril, où le championnat peut se jouer en partie, si Paris se prend encore les pieds dans les crampons à Lyon.

« On verra dans quelle forme on sera dans trois semaines, balaie Galtier, qui n’a pas trop envie de se projeter jusque-là. L’avenir nous dira si cette défaite peut nous servir. On s’appuiera dessus dans la préparation du match pour montrer qu’il faut avoir beaucoup plus d’envie de défendre en avançant, même si ça veut dire leur laisser beaucoup d’espaces dans notre dos ». Et de rappeler que l’an passé, son équipe avait sorti Monaco en coupe de la Ligue le mercredi avant de se faire fesser le samedi (5-1). Ça tombe bien, 5-1 contre le PSG, Lille l’a déjà fait.