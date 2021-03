Pablo Longoria a été nommé président de l'OM à seulement 34 ans. — OM

L’ère post Jacques-Henri Eyraud​ prend forme à l'Olympique de Marseille. Le club a annoncé une nouvelle organisation de son secteur sportif ce mardi matin par communiqué.

Pablo Longoria, le nouveau président de l’OM, jusqu’alors directeur sportif, continue de diriger ce secteur. Il aura sous sa direction Nasser Larguet, conforté en tant que directeur du centre de formation jusqu’à la fin de saison, David Frioo, directeur technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting, et Mathieu Bouchepillon, directeur de la performance et des données techniques.

« Unité, exigence de la performance et respect de l’identité OM »

Plusieurs recruteurs ont également été recrutés sous la direction de David Frioo.

« Dans ma volonté de replacer le football au cœur du projet, cette commission doit servir à réunir et faire évoluer en totale collaboration l’ensemble des acteurs qui composent le secteur sportif. La réussite de ce projet ne peut passer que par l’unité, l’exigence de la performance et le respect de l’identité OM », écrit Pablo Longoria dans ce communiqué.