Benzema en pleine dégustation d'un jus de concurrence — Pressinphoto/Shutterstock/SIPA

Ne lui parlez pas d’âge. A l’aube du 8e de finale retour de Ligue des champions​ du Real Madrid contre l’Atalanta, Karim Benzema est confiant quant à son état de forme. On peut le comprendre. Les matchs passent et démontrent qu’il est le meilleur élément de l’équipe de Zinédine Zidane. Au point de mériter une petite prolongation ?

« J’ai un contrat jusqu’en 2022, mais ma porte reste ouverte : si le président veut me prolonger, je suis là. Sauveur ? Je n’ai aucun costume de sauveur. On est une équipe. Je joue à un poste où c’est moi qui dois terminer les actions. Donc tant mieux si j’arrive à aider mon équipe. »

L’âge n’y change rien

Rim-K en a profité pour balayer d’un revers les remarques sur son âge (33 ans). « Je prends toujours plus soin de moi, je m’entraîne toujours plus dur. Mon âge n’y change rien. Aujourd’hui, on voit beaucoup de joueurs jouer dans de grands clubs à très haut niveau jusqu’à 30, 34, voire 39 ans. Je suis préparé à ça. » Une carrière à la Ibra pour Benzema ?