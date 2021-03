Rui Patricio est sorti sur civière — Jason Cairnduff/AP/SIPA

Un joueur tombe inerte après un gros choc à la tête et ne se relève pas. Le genre d’images qu’on n’aime pas voir sur un terrain de foot. Mais Rui Patricio, gardien de Wolverhampton, s’est remis du choc avec son coéquipier Conor Coady. Du moins, et comme le confiait son entraîneur Nuno Espirito Santo (lui-même ancien gardien de but) après la défaite 1-0 contre Liverpool sur Sky Sport, « il va bien, il est conscient, il se souvient de tout ce qui s’est passé, il est lucide. Il va bien. Toutes ces situations, dès qu’il y a un choc à la tête, nous inquiètent, mais il va bien, il se remettra. »

À la 86e minute du match, alors que les Reds menaient 1-0, Mohamed Salah s’est présenté face au but et a marqué - un but refusé ensuite pour hors-jeu - mais le genou de Coady, qui revenait vers son but, a heurté la tête du gardien sorti de ses cages. Rui Patricio a passé plus de dix minutes sur la pelouse à recevoir les premiers soins avant d’être placé sur un brancard et évacué.