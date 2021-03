20h20 : Les compos sont tombées. Et visiblement, la tactique de Pochettino pour que ses XI de départ ne fuitent pas dans la presse s’avère payante : personne n’avait vu venir Mbappé et pointe. On pensait aussi que Rafinha jouerait en 10 à la place de Marco mais non, l’Italien est bien là. Et Rafinha sera un peu plus reculé, aux côtés de Danilo Pereira. Que dire d’autre ? Que Diallo, très bon lors de son entrée en jeu mercredi, va pouvoir montrer ce qu’il vaut arrière gauche pendant 90 minutes.