Sonny Bill Williams plaqué par l'Australien Israel Folau lors de la finale de la Coupe du monde 2015 remportée par la Nouvelle-Zélande à Twickenham. — JMP / Rex Shutterstock / Sipa

Rugby à XIII, à XV, à VII... Sonny Bill Williams aura jonglé entre les « codes » au cours de sa très riche carrière. C’est désormais fini, comme le surdoué néo-zélandaisdouble champion du monde en 2011 et 2015 avec les All Blacks, l'a annoncé sur la chaîne australienne Nine News Sydney. Le centre aux 58 sélections, âgé de 35 ans, a évoqué un genou réticent, « qui ne peut plus répondre aux exigences de la NRL », le championnat australien de rugby à XIII.

Le dernier club de Williams restera les Sydney Roosters, l’une des plus grosses écuries treizistes, qu'il continuera à représenter en tant qu'ambassadeur. Mais l’ancien joueur de Toulon, entre 2008 et 2010, n’en a pas fini avec le sport, à la différence de son ancien coéquipier en sélection Daniel Carter, également retraité depuis le mois dernier.

Sept combats, sept victoires

Il veut se consacrer à plein temps à la boxe après avoir déjà disputé sept combats, tous remportés (le dernier en janvier 2015), en parallèle de sa carrière de rugbyman.