RUGBY Le double-champion du monde avec les All Blacks en a fini avec le rugby professionnel

Dan Carter — LIONEL BONAVENTURE / AFP

L’heure est venue pour Dan Carter de raccrocher. Le désormais ancien demi d’ouverture néo-zélandais, riche d’un palmarès long comme un bras – dont deux titres de champion du monde avec les All Blacks – a annoncé samedi sa retraite professionnelle à l’âge de 38 ans.

« Je prends officiellement ma retraite du rugby professionnel aujourd’hui. Un sport que j’ai pratiqué pendant 32 ans et qui m’a aidé à devenir la personne que je suis aujourd’hui. Je ne saurais trop remercier tous ceux qui ont joué un rôle dans mon parcours, en particulier vous, les supporters. Le rugby​ fera toujours partie de ma vie. Je vous remercie », a posté Carter, passé par les clubs français du Racing 92 et de Perpignan, sur Twitter et Instagram.