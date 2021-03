Le skipper Thomas Ruyant. — Pierre Bouras - TR Racing

Bienvenue au club. 20 Minutes se lance sur Clubhouse ce mercredi à 10 heures avec Thomas Ruyant comme invité. Le skipper de LinkedOut a terminé 6e du dernier Vendée Globe et au côté d’un journaliste de votre média préféré (ou presque) reviendra sur son tour du monde et les péripéties qu’il a connues. Et vous aurez l’occasion de dialoguer avec lui.

Pour rappel, Clubhouse est ce nouveau réseau social 100 % audio et accessible uniquement via iPhone. Une fois admis dans cette communauté, les utilisateurs et utilisatrices rejoignent des discussions et échangent de vive voix.

Et vous l’avez suivi lors du Vendée Globe, Thomas Ruyant ne refuse pas la discussion pour répondre aux questions des lecteurs de 20 Minutes ou pour évoquer les compensations de temps qui ont animé le classement de la course en solitaire. Nous vous attendons nombreux !