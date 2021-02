FOOTBALL L'avant-centre des Bleus a inscrit un but exceptionnel pour donner la victoire à Chelsea en 8e de finale aller (0-1)

Olivier Giroud a inscrit un superbe but au Wanda Metropolitano. — Focus Images/Focus Images Ltd/Si/SIPA

Et Olivier Giroud a encore frappé. Un splendide retourné acrobatique, qui rejoint quelques perles dans son panthéon personnel, quelque part entre une reprise de volée létale en Suède avec les Bleus et ce but du talon inoubliable contre Crystal Palace sous le maillot des Gunners.

Le Français a un peu de réussite, sur ce coup-là, puisqu’il est remis en jeu par une touche de balle de Mario Hermoso, le défenseur de l’Atlético Madrid, mais la beauté du geste ne doit rien à personne. « C’est le genre de geste que j’affectionne, j’ai un peu de réussite, le défenseur n’y va pas franchement, je suis en avance ». Il a fallu attendre deux grosses minutes​ pour que la VAR valide le seul but de la rencontre, synonyme d’un grand pas vers les quarts de finale de C1 pour Chelsea, vainqueur à l’extérieur (0-1).

On critique beaucoup la VAR, à juste titre, mais elle a permis de valider le but de Giroud, refusé pour HJ. Pour ça, on la remercie #ATMCHE pic.twitter.com/c0mREsreLD — Yohan Roblin (@yohanroblin) February 23, 2021

« Moi qui n’ai jamais passé les 8e en C1, ça me ferait énormément plaisir d’aller au prochain tour. Je pense que ça se voit qu’on prend beaucoup de plaisir, moi le premier. Le foot est un éternel recommencement, il ne faut pas s’endormir sur ses lauriers. La remise en question est perpétuelle, on peut compter sur moi, même quand je joue moins, c’est le cas de mes coéquipiers aussi. » Depuis le temps, on a compris, Olivier.