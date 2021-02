Waldemar Kita. — LOIC VENANCE / AFP

Place à l’épisode numéro 24 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent tout d’abord l’entretien surréaliste et au vitriol de Waldemar Kita dans L'Equipe samedi. Le président nantais allume Mickaël Landreau, qui est derrière un projet de reprise du club, son ancien entraîneur Vahid Halilhodzic et même la maire de Nantes, Johanna Rolland.

Deuxième thème débattu : le statut de Kader Bamba. L’attaquant, qui est souvent décisif quand il entre en cours de match, doit-il être un titulaire en puissance ou seulement un joker de luxe ? Une question a été posée sur Twitter sur ce sujet.

Les journalistes évoqueront aussi le cas Jean-Kevin Augustin. On a appris mardi matin dans Ouest-France qu’il allait finir la saison en équipe réserve (tout comme Thomas Basila et Bridge Ndilu).

Enfin, il sera question de la semaine de l’angoisse pour les Canaris. Nîmes (19e) reçoit Lorient mercredi en match en retard puis accueillera les Canaris dimanche. Est-ce déjà « une petite finale » ? Faut-il craindre plus Nîmes ou Lorient pour le maintien ?

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 h sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).