Mondiaux de biathlon EN DIRECT : Après une matinée décevante, on attend une réaction de l'équipe masculine... Suivez le relais avec nous

Re-bonjour les biathlix. Après la désillusion matinale du relais féminin malgré une très belle course sur le pas de tir, on se retrouve cet après-midi pour vibrer avec le relais messieurs. L’équipe de France, tenante du titre, sera attendue au tournant à Pokljuka en premier lieu par l’armada norvégienne, même si on voit bien Christiansen planter la course des Scandinaves en position de dernier relayeur. On surveillera aussi et comme d’habitude les Allemands, les Russes et les Suédois pour ne citer qu’eux. La France a sorti la grosse équipe avec QFM et les déjà médaillés Jacquelin, Desthieux et Guigonnat. Ce dernier ouvrira le bal et on compte sur son tir sûr pour mettre les Bleus sur les bons rails.

>> Départ du live à 14h55