Frédéric Thiriez, le 16 décembre 2020. — FRANCK FIFE / AFP

Des athlètes présents sur le comité de soutien de Frédéric Thiriez ont démenti le soutenir ces derniers jours.

Le challenger de Noël Le Graët a préféré retirer sa liste, accusant à mots couverts ses adversaires de faire pression sur eux.

L'élection aura lieu le 13 mars 2021.

L’heure des boules puantes a-t-elle déjà sonné entre le président de la FFF Noël le Graët et son challenger le plus dangereux à l’élection du mois de mars, Frédéric Thiriez ? C’est en tout cas la version défendue par l’ancien boss de la LFP pour se sortir du pétrin dans lequel cette sombre histoire de comité de soutien l’a provisoirement englouti. Pour rappel, Tony Parker et « Wilfried » Tsonga, initialement nommés dans le dit comité, qui démentent, avec d’autres, avoir été un jour contactés, puis les rires gras dans l’assemblée et les blagues plus ou moins drôles sur twitter « Frédéric Thiriez annonce qu’il ne soutient pas Frédéric Thiriez ».

« On se doutait que le climat n’était pas sain »

La contre-attaque du moustachu le plus connu du foot français, qui décide lundi soir d’enlever tous les noms, arguant de « menaces de tous ordres, économiques mais pas seulement, harcèlement et intimidation » sur ses soutiens pour que leur nom soit retiré de la liste, ne convainc pas grand-monde. Pourtant, au sein de son équipe de campagne, on insiste : « Ce qui se passe est dingue, on se doutait que le climat n’était pas sain, mais à ce point, ça n’a aucun sens. On a créé ce comité de soutien de façon très classique, en approchant les gens via les différents réseaux de connaissance, ni plus ni moins ».

J’apprends avec surprise faire parti de la liste de soutien de Frédéric Thiriez à la présidence de la FFF via son site internet. Je démens fortement ces informations et je n’apprécie pas que l’on utilise mon image sans mon autorisation ! pic.twitter.com/6gojpn2f4Q — Tony Parker (@tonyparker) February 11, 2021

Exemple avec Yannick Vallençant, président d’un syndicat de montagne. Il connaît Frédéric Thiriez depuis quelques années, et ce dernier s’est même investi dans une association commune. « Il m’a passé un coup de fil pour me solliciter, j’ai dit oui, tout simplement ». Le bonhomme reçoit tout de même un texto de confirmation pour être sûr. On tente notre chance avec Raphael Mezrahi, dont la connexion avec le candidat à la présidence de la FFF nous échappe. C’était pourtant simple : « Vous êtes le cinquième à me demander. Fred c’est mon pote depuis 1000 ans, il a joué dans trois de mes pièces de théâtre. Il m’a appelé, c’était réglé en deux secondes, parce que l’amitié ça n’a pas de prix ». Chou blanc, donc.

« Vous êtes le cinquième à me demander »

Qui d’autre ? Ah ben Murielle Hurtis, tiens. Ancienne championne d’athlétisme comme Ladji Doucouré, lequel fait partie de la cohorte des déserteurs de dernière minute. Hurtis, elle, reste droite dans ses bottes : elle ne connaît pas plus que ça Thiriez, qu’elle a rencontré une ou deux fois sur des tirages de coupe de France, mais elle a été embarquée dans l’affaire par son ami Basile Boli, membre actif de la campagne. « J’ai accepté parce que j’ai lu le projet et que je fais confiance à Basile ». Noté. On tente les chanteurs pour finir : Soprano a démenti, lui aussi, sans qu’on n’en sache beaucoup plus. « Il s’est étonné d’être sur la liste et a demandé à être enlevé », nous souffle-t-on dans son entourage, où l’on ne connaît pas de lien entre le rappeur marseillais et l’avocat parisien.

Cela ne saute pas aux yeux tout de suite, certes, mais le doute nous guette aussi quand on appelle Passi, un autre signataire du comité. Pourtant, la confirmation arrive aussi sec par texto : « Je suis bien sur sa liste de soutien, je suis d’accord avec son approche sur le renouveau du football français et j’aimerais qu’il gagne ». C’est donc le moment d’oublier la thèse du comité de soutien en carton et d’échafauder quelques hypothèses. La plus évidente ? L’appel de Jean-Michel Aulas, compagnon historique de Le Graët, pour remonter les bretelles de TP et celles de Tsonga, dont l’académie de tennis doit ouvrir près du formidable outil l’an prochain.

Commentaire amusé dans le camp Thiriez, où l’on veut bien concéder un ou deux couacs, mais pas plus. Et de nous murmurer que certains des soutiens les plus fidèles ont reçu jusqu’à 40 ou 50 coups de fil pour leur demander de débrancher. « Cette liste est publique depuis le 22 décembre, et tout ça sort en février, à un mois de l’élection, c’est bizarre, non ? Mais bon, on savait que ce serait une élection difficile ».