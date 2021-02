FOOTBALL Les six groupes de supporters de l’Olympique de Marseille ont demandé le départ du président du club Jacques-Henri Eyraud dans un communiqué commun

Une des banderoles hostiles à Jacques-Henri Eyraud, installée dans Marseille. — Adrien Max / 20 Minutes

Front commun chez les groupes de supporters de l’OM. Six groupes de supporters de l'Olympique de Marseille ont signé mercredi un communiqué commun pour demander le départ du président du club Jacques-Henri Eyraud.

« M. Eyraud, nous ne demandons que l’essentiel : un club avec des valeurs et une âme marseillaise. Vous envisagez l’OM comme une entreprise ? Et bien, comportez-vous comme un directeur qui a fait de mauvais choix : assumez vos responsabilités et partez ! », écrivent les supporters de l’OM dans ce communiqué intitulé « Eyraud Démission ! ».

« Nous regrettons les violences »

Le texte est signé par les six principales associations de supporters de l’OM : les South Winners, les Dodgers, le Commando Ultra 84, les Fanatics, les Marseille Trop Puissant et le Club des Amis de l’OM. En s’adressant au propriétaire du club Frank McCourt, les auteurs du communiqué l’invitent à « répondre à ce cri du coeur : changez de direction ! ». « Mr McCourt, la balle est dans votre camp : à vous de choisir entre passion et incompétence », ajoutent-ils.

Les supporters du club marseillais sont également revenus sur les incidents au centre d’entraînement de La Commanderie. « Nous regrettons les violences d’autant que notre action aurait été plus forte sans celles-ci. Nous voulions démontrer déception et amertume, mais ces deux sentiments ont laissé place à la colère pour certains », disent-ils. Huit supporters ont été placés en détention dans l’attente de leur procès le 24 février.