Neymar a fait une Di Maria. — FRANCK FIFE / AFP

La prolongation de Neymar au PSG ne fait désormais plus aucun doute. Après la bombinette lâchée mardi depuis le Brésil par Marcelo Bechler, le journaliste qui avait annoncé en premier le départ du Brésilien du Barça à l’été 2017, au sujet de l’imminence de la prolongation de celui-ci à Paris, Neymar y est allé de son petit message en ce sens.

Présent en tribune du Parc des Princes mercredi soir pour assister à la victoire des siens contre Nîmes (3-0) (Neymar était suspendu), le Brésilien a posté un message clair sur ses réseaux sociaux : « Je t’aime PSG », a-t-il écrit pour accompagner une image de lui faisant une « Di Maria » avec les doigts.

Une annonce dans la semaine ?

Rien n’est encore officiel, mais comme le Brésilien ne s’exprime jamais gratuitement sur les réseaux sociaux, il semblerait bien que plus rien ne fasse désormais obstacle à sa prolongation de contrat avec le PSG. Selon le média TNT Sports Brazil, le numéro 10 et les dirigeants parisiens sont tombés d’accord sur un renouvellement de quatre saisons. On n’attend plus que l’annonce du club, qui pourrait intervenir avant la fin de la semaine selon Marcelo Bechler.