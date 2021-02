Angel Di Maria, buteur contre Nîmes le 3 février 2021. — Michel Euler/AP/SIPA

Au Parc des Princes,

Un marshmallow d’anniversaire. Une glace Yeti bien fraîche à suçoter un après-midi d’été. Une tarte à la frangipane qui sort du four, ou tout ce que vous voulez d’autre pour raconter ce centre fouetté de Di Maria, de l’extérieur vers l’intérieur. Ce geste plus que son but opportuniste parce qu’il rappelle combien ce joueur peut être délicieux quand il est dans les clous physiquement. C’était moins le cas ces dernières semaines, et on a parfois eu envie de lui mettre quelques baffes pour le sortir du coma, mais Di Maria nous a habitués à traverser des bouts de saison comme une ombre.

Pochettino « content de son attitude »

Et puis cela arrive aussi aux autres : regardez Mbappé, buteur magnifique mercredi mais perdu dans le jeu depuis de trop longs mois, regardez les éclipses de Neymar depuis l’été 2017. Angelito a des défauts, mais il fait partie des meubles si l’on ose dire, et c’est toujours difficile de se séparer d’un meuble qui a vu grandir les enfants et encaisser les griffures de chat sans se plaindre. C’est en substance ce qu’a dit Pochettino, d’ailleurs, qui aligne son « Fideo » par tous les temps. « Je suis content de son attitude et de son rendement. Comme beaucoup de joueurs, il a besoin de temps pour donner son maximum, mais ça fait longtemps qu’il est là, et il est très important pour cette équipe ».

Indiscutable, en quelque sorte, au moins autant que Mbappé et Neymar ? Il est un peu plus âgé, quand même, et personne ne se précipite sur l’ailier en fin de contrat, malgré les intérêts annoncés de quelques-uns, la plupart du temps invérifiables (Inter, Juve, Tottenham). Lui se plaît à Paris, et s’il y a un peu de friture sur la ligne avec le PSG quant aux bases de la négo (Le club proposerait deux ans avec une petite baisse de salaire), les deux parties sont confiantes sur le fond de l’affaire. Di Maria, qui a un temps mis le nez dans la porte pour tenter de rejoindre Messi à Barcelone, comme un près tout le monde à Paris (Marqui, Verratti…), se voit désormais bien prolonger pour préparer des asados du feu de dieu à compère de l’Albiceleste.

🗨️ "On discute en ce moment (...) Je suis très heureux à Paris"



Ángel Di María vers une prolongation au PSG... avec Lionel Messi ? 😁✍️ pic.twitter.com/QkTuSeOnvx — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 3, 2021

Di Maria veut prolonger et jouer avec Messi

Il a d’ailleurs remis une couche à la fin du match du soir, interrogé par le diffuseur (on n’a arrêté de chercher lequel). « Je suis bien à Paris, on discute tranquillement de la rénovation de contrat. Messi ? Oui j’ai dit que ça me plairait de jouer avec lui. Il y a des possibilités qu’il vienne. Il faut rester calme et voir ce qui va se passer ». Une déclaration qui veut tout et rien dire, mais on compte sur les médias espagnols pour en faire des caisses dans l’heure, alors que Pochettino a fait ce qu’il a pu pour botter loin en touche tel un Lionel Beauxis des grandes années. « Je ne vais pas commenter ce que peuvent dire mes joueurs. Vous savez, quoi que je dise, ce sera déformé et mal interprété. Je ne veux pas donner de noms, le club travaille j’en suis sûr, laissons-le travailler en secret ». Ça va être compliqué, pour le coup.