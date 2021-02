OM : André Villas-Boas mis à pied à titre conservatoire. (Archives) — Jon Super/AP/SIPA

L'Olympique de Marseille a annoncé la mise à pied à titre conservatoire de son entraîneur ainsi que d'éventuelles sanctions à l'issue d'une procédure disciplinaire.

André Villas-Boas a annoncé avoir présenté sa démission à la direction du club à cause de divergence sur le plan sportif après l'arrivée de Ntcham en fin de mercato.

Ce qui devait arriver arriva. Quelques heures après l’annonce tonitruante de sa démission en pleine conférence de presse, André Villas-Boas, l'entraîneur​ de l'OM est mis à pied à titre provisoire. C’est le club qui l’a annoncé mardi après-midi dans un communiqué.

« Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement. Les propos notamment tenus aujourd’hui en conférence de presse à l’égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables. Son investissement exceptionnel ne saurait être remis en cause et a au contraire été salué par tous pendant ce mercato hivernal marqué par une crise sans précédent », écrit l’OM dans ce communiqué.

« D’éventuelles sanctions seront prises » contre Villas-Boas

André Villas-Boas avait annoncé aux alentours de 13 heures, en conférence de presse, avoir présenté sa démission à la direction. Une démission motivée par l’arrivée d’Olivier Ntcham, milieu du Celtic Glasgow, à quelques heures de la fin du mercato. « Le mercato s’est fini avec l’arrivée d’un nouveau joueur. C’est une décision qui n’a pas été prise par moi, je l’ai appris par la presse. C’est précisément un joueur pour lequel j’ai dit non. Mon professionnalisme est remis en cause. J’ai présenté ma démission à la direction, je ne suis plus d’accord avec la politique sportive du club », avait-il lancé à la surprise générale. « D’éventuelles sanctions seront prises à l’encontre d’André Villas-Boas à l’issue d’une procédure disciplinaire », conclu le club. Un nouveau divorce à l'OM.