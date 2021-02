COM' Cela représente un peu plus de 17.000 personnes à contacter...

Le club alsacien compte quelque 17.000 abonné — SIPA

Le RC Strasbourg aime soigner ses abonnés. A la reprise du championnat déjà, le club alsacien s’était signalé en leur octroyant le peu de places accessibles à la Meinau. Les 5.000 billets des matchs contre Nice, Dijon, Lille et Lyon avaient ainsi été proposés en priorité aux fidèles de plus de trois ans.

Avec le huis clos imposé depuis plus de trois mois, le Racing est passé à une autre méthode. De communication cette fois. Depuis début janvier, il appelle chacun de ses abonnés. Particularité de l’opération : les joueurs donnent aussi des coups de téléphone ! Jean-Eudes Aholou et Adrien Thomasson ont déjà participé, et ce sera bientôt au tour de Dimitri Liénard, a-t-on indiqué à 20 Minutes.

« C’était stressant de fou »

« Les premières réflexions à ce sujet datent du mois de décembre […] On avait dit dans notre campagne d’abonnement "vous nous avez manqués" et on avait envie de dire "vous nous manquez encore" », explique dans la vidéo de présentation le président Marc Keller, qui a lui aussi pris le combiné le temps de quelques échanges avec des fans.

« On ne peut pas les voir, les côtoyer les jours de match donc c’est important de garder le lien avec eux », explique Adrien Thomasson, visiblement aussi à l’aise oralement qu’altruiste sur le terrain. Jean-Eudes Aholou semble, lui, moins facile. « C’était stressant de fou », avoue le milieu après son appel.

Le club s’est donné pour objectif de joindre ses quelque 17.000 abonnés d’ici la fin du mois de février.