Maripan encore buteur dimanche soir à Nantes. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Monaco s’est imposé (1-2) à Nantes dimanche soir et continue sa belle série (six victoires et un nul lors des sept derniers matchs).

Les Monégasques se rapprochent du podium de la Ligue 1, mais leur coach Nikola Kovac assure ne pas regarder devant.

Si en plus les défenseurs se mettent à marquer… L’AS Monaco l’a encore emporté (1-2), dimanche soir, à Nantes et poursuit sa magnifique série, commencée le 20 décembre par un succès étriqué (0-1) à Dijon, de six victoires et un nul. Le défenseur central Chilien Guillermo Maripan, auteur de son quatrième but lors des cinq derniers matchs, a montré la voie en ouvrant le score juste avant la pause. Volland a doublé la mise à la 59e sur une passe lobée géniale de Caio Henrique.

« On a baissé de rythme dans les 15 dernières minutes, regrette Niko Kovac, l’entraîneur monégasque. Je ne suis pas satisfait du dernier quart d’heure car nous avons été nerveux mais ce but encaissé est une bonne chose, il va nous réveiller, cela va me permettre de dire aux joueurs de ne pas baisser l’attention. Je suis un peu déçu de prendre ce but, mais on est sur la bonne voie. » L’ASM a tout d’un rouleau compresseur, emmené par son duo d’attaquants Volland et Ben Yedder. Au milieu, Diop, Ciao Henrique et Diatta régalent techniquement. Derrière, Maripan, Sidibé et Badiashile ont dégagé une grande sérénité jusqu’à la réduction de l’écart d’Emond à quelques minutes de la fin.

Kovac «ne parle pas de top 3»

Ce lundi matin, Monaco se rapproche encore un peu plus du podium (à trois points du PSG). « Vous pouvez me croire ou pas mais je pense d’abord à creuser l’écart avec les sixièmes ou septièmes places, a expliqué le coach monégasque. On est concentrés sur ce point et si on y parvient, on ne sera pas loin du podium. Chaque match est difficile en L1, vous pouvez perdre ou gagner, on l’a vu avec le PSG aujourd’hui [défait 2-3 à Lorient]. Mais on ne parle pas du top 3. » Avec ce rythme comptable irrésistible, l’ASM pourrait pourtant tutoyer cette troisième place très rapidement. « On veut aller le plus haut possible et tenter de se qualifier pour l’Europe », concède Guillermo Maripan.

Monaco n’a pas le temps de savourer. Dès mercredi soir, c’est un derby de la Côte d’Azur qui se profile avec la réception de Nice à Louis II.