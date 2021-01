FC Nantes-AS Monaco EN DIRECT : Sofiane Diop touche le poteau pour un Monaco, archi dominateur

Et si on passait à 13? Cela portera peut-être chance pour la suite au FC Nantes. On plaisante évidemment... Les Canaris, qui n'ont plus gagné depuis douze matchs (série historique en cours), accueillent un Monaco (4e de Ligue 1), irrésistible en ce moment (5 victoires et un nul sur les six dernières rencontres). On se demande bien comment le Nantes de Domenech va pouvoir résister à cet ouragan monégasque (vous l'avez?). Un Raymond Domenech arrivé fin décembre qui n'a toujours pas goûté la joie de la victoire avec son nouveau club. Alors, ce soir peut-être? A tout à l'heure.

>> Rendez-vous à 20h45 ce dimanche soir